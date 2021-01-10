Председатель Тернопольской ОГА повторно заразился коронавирусом

Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш повторно заболел COVID-19.

Источник: Труш в Facebook

Дословно: "Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно.

В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно".

Что предшествовало: О первом инфицирования коронавирусом председатель Тернопольской ОГА сообщил 22 августа 2020 года.

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации 19 марта 2020 года.