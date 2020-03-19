Зеленський призначив главу Тернопільської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Указ про призначення Труша Зеленський підписав 19 березня.

Під час особистої зустрічі президент привітав новопризначеного главу ОДА та побажав йому успіхів на роботі.

Зеленський також наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.

Володимир Труш

Довідка. Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" (магістр з економіки та підприємництва) та "Філологія" (бакалавр з філології). У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (бакалавр з права).

З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Що було раніше: 18 березня Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Його призначили на посаду 31 жовтня 2019 року.

Причиною звільнення Сопеля став протест місцевих жителів проти ймовірного розміщення у місцевому санаторії "Медобори" людей, евакуйованих із карантинного Китаю.

Так, із 17 лютого 2020 року у селищі міського типу Микулинці, що на Тернопільщині, люди три дні протестували проти розміщення у "Медоборах" людей, евакуйованих із карантинного Китаю. Зокрема, вони облаштували на дорозі цілодобові блокпости, а також провели молебень, бо "не дай бог воно (хвороба) дальше розповсюдиться".

Евакуйованих із Уханя у результаті відвезли до Нових Санжар у Полтавській області, де місцеві мешканці також зустріли їх жорсткими протестами.

22 лютого Зеленський прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку "у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки".