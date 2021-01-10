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При обстеженні водогону "Горлівка-Торецьк" знайшли 4 пориви і гранату

Неділя, 10 січня 2021, 22:10

Під час обстеження водогону "Горлівка-Торецьк", через прорив на якому 4 січня залишилися без води ряд населених пунктів, виявили 4 місця поривів та гранату.

Джерело: Донецька ОДА

Деталі: Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" під час обстеження ділянки водогону "Горлівка-Торецьк" за межами смт Південне виявили 4 місця поривів, які впливають на відсутність водопостачання м. Торецьк та ще чотирьох населених пунктів.

Співробітниками КП частково проведено земельні роботи.

Дослівно: "Піротехнічним розрахунком ДСНС України під час супроводу співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу" виявлено та вилучено 1 ВНП (граната ПГ-22)".

"Попередньо на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водогону на околицях смт Південне за умов дотримання режиму припинення вогню".

Що передувало: 4 січня через прорив водогону на Донбасі близько 38 тисяч громадян у 5 населених пунктах залишилися без водопостачання.

8 січня двічі зірвалися роботи з відновлення водопостачання на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк" через порушення режиму "тиші" в "сірій" зоні з боку бойовиків.

Українська правда
Теми: Донецька областьвода


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