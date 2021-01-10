При обследовании водопровода "Горловка-Торецк" нашли 4 порыва и гранату
При обследовании водопровода "Горловка-Торецк", из-за прорыва на котором 4 января остались без воды ряд населенных пунктов, обнаружили 4 места порывов и гранату.
Источник: Донецкая ОГА
Детали: Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" при обследовании участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт Южное обнаружили 4 места порывов, влияющих на отсутствие водоснабжения г. Торецк и еще четырех населенных пунктов.
Сотрудниками КП частично проведены земляные работы.
Дословно: "Пиротехническим расчетом ГСЧС Украины во время сопровождения сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружен и изъят 1 ВНП (граната ПГ-22)".
"Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт Южное при соблюдении режима прекращения огня".
Предыстория:
- 4 января из-за прорыва водопровода на Донбассе около 38 тысяч граждан в 5 населенных пунктах остались без водоснабжения.
- 8 января дважды сорвались работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк" из-за нарушения режима "тишины" в "серой" зоне со стороны боевиков.