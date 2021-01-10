При обследовании водопровода "Горловка-Торецк" нашли 4 порыва и гранату

При обследовании водопровода "Горловка-Торецк", из-за прорыва на котором 4 января остались без воды ряд населенных пунктов, обнаружили 4 места порывов и гранату.

Источник: Донецкая ОГА

Детали: Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" при обследовании участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт Южное обнаружили 4 места порывов, влияющих на отсутствие водоснабжения г. Торецк и еще четырех населенных пунктов.

Сотрудниками КП частично проведены земляные работы.

Дословно: "Пиротехническим расчетом ГСЧС Украины во время сопровождения сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружен и изъят 1 ВНП (граната ПГ-22)".

"Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт Южное при соблюдении режима прекращения огня".

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