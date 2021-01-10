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У Японії виявили ще один варіант коронавірусу

Неділя, 10 січня 2021, 21:42
У Японії виявили ще один варіант коронавірусу

Чотири людини, які прибули в аеропорт Токіо з Бразилії, були інфіковані новим варіантом коронавірусу.

Джерело: Kyodo news із посиланням на японських чиновників

Деталі: Прем'єр-міністр Есіхіде Суга заявив, що уряду потрібно "кілька днів", щоб вирішити, чи слід розширити надзвичайний стан, оголошений у зв'язку з пандемією коронавірусу, на префектури Осака, Кіото і Хіого.

Національний інститут інфекційних захворювань заявив, що в даний час немає доказів того, що новий варіант є більш заразним або з більшою ймовірністю викликає серйозні симптоми.

Глава інституту Такаджі Вакіта заявив, що цей варіант має деяку схожість із тими, що поширюються у Великобританії та Південній Африці.

Міністерство повідомило, що четверо пасажирів прибули до аеропорту Ханеда 2 січня із Амазонасу, Бразилія.

Із чотирьох людей чоловік 40 років був госпіталізований через утруднене дихання, жінка 30 років скаржилася на біль у горлі та головний біль, а у хлопця-підлітка піднялася температура. У дівчинки-підлітка не було жодних симптомів.

Що передувало: Раніше Японія заборонила в'їзд з усіх іноземних держав із 28 грудня до кінця січня через ризик поширення мутованого штаму коронавірусу.

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Теми: Японіякоронавірус
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