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В Японии обнаружили еще один вариант коронавируса

Воскресенье, 10 января 2021, 22:42

Четыре человека, прибывшие в аэропорт Токио из Бразилии, были инфицированы новым вариантом коронавируса.

Источник: Kyodo news со ссылкой на японских чиновников

Детали: Премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что правительству потребуется "несколько дней", чтобы решить, следует ли расширить чрезвычайное положение, объявленное в связи с пандемией коронавируса, на префектуры Осака, Киото и Хиого.

Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что в настоящее время нет доказательств того, что новый вариант является более заразным или с большей вероятностью вызывает серьезные симптомы.

Глава института Такаджи Вакита заявил, что этот вариант имеет некоторое сходство с теми, которые распространяются в Великобритании и Южной Африке.

Министерство сообщило, что четыре пассажира прибыли в аэропорт Ханэда 2 января из Амазонаса, Бразилия.

Из четырех человек мужчина в возрасте 40 лет был госпитализирован из-за затрудненного дыхания, женщина в возрасте 30 лет жаловалась на боль в горле и головные боли, а у парня-подростка поднялась температура. У девочки-подростка не было никаких симптомов.

Ранее обеспокоенность по поводу новых, потенциально более заразных вариантов коронавируса, обнаруженных в двух странах, побудила правительство остановить въезд в Японию иностранных граждан-нерезидентов.

Что предшествовало: Ранее Япония запретила въезд из всех иностранных государств с 28 декабря до конца января из-за риска распространения мутированного штамма коронавируса.

Темы: Япониякоронавирус


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