Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновники з адміністрації Трампа: Багато хто з нас відчуває себе зрадженим

Неділя, 10 січня 2021, 23:36
Чиновники з адміністрації Трампа: Багато хто з нас відчуває себе зрадженим

Агентство Reuters публікує анонімні заяви колишніх і діючих чиновників з адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа, які "засмучені" останніми подіями в країні.

Джерело: Reuters

Дослівно: "У той час, як (в Конгресі - ред) демократи планують у понеділок провести голосування за імпічмент Трампу, багато співробітників Білого дому засмучені і збентежені поворотом подій та хочуть рухатися далі. Вони кажуть, що зіткнулися з критикою з боку колег і стурбовані заподіяною шкодою своїй репутації і перспективою працевлаштування".

Пряма мова: "Він втратив нас. Він втратив власну адміністрацію. Як я вже сказав, багато хто з нас почуваються зрадженим", - сказав один високопоставлений чиновник Білого дому.

Деталі: Видання відзначає, що деякі з тих, хто в останні кілька днів мав намір піти у відставку, вирішили залишитися, щоб забезпечити плавну передачу влади.

Reuters також повідомляє, що Трамп на цьому тижні планує відправиться в штат Техас, де огляне частину нової прикордонної стіни на кордоні США і Мексики. Пізніше на тижні у 45-го президента Америки запланований захід в Білому домі.

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

Нагадаємо: Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії заявляє про готовність представити статтю для оголошення імпічменту президенту країни Дональду Трампу.

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Трамп і Десантіс засудили надання касетних боєприпасів Україні
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Останні новини
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
Усі новини...
Реклама: