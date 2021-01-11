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Чиновники з адміністрації Трампа: Багато хто з нас відчуває себе зрадженим

Понеділок, 11 січня 2021, 00:36

Агентство Reuters публікує анонімні заяви колишніх і діючих чиновників з адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа, які "засмучені" останніми подіями в країні.

Джерело: Reuters

Дослівно: "У той час, як (в Конгресі - ред) демократи планують у понеділок провести голосування за імпічмент Трампу, багато співробітників Білого дому засмучені і збентежені поворотом подій та хочуть рухатися далі. Вони кажуть, що зіткнулися з критикою з боку колег і стурбовані заподіяною шкодою своїй репутації і перспективою працевлаштування".

Пряма мова: "Він втратив нас. Він втратив власну адміністрацію. Як я вже сказав, багато хто з нас почуваються зрадженим", - сказав один високопоставлений чиновник Білого дому.

Деталі: Видання відзначає, що деякі з тих, хто в останні кілька днів мав намір піти у відставку, вирішили залишитися, щоб забезпечити плавну передачу влади.

Reuters також повідомляє, що Трамп на цьому тижні планує відправиться в штат Техас, де огляне частину нової прикордонної стіни на кордоні США і Мексики. Пізніше на тижні у 45-го президента Америки запланований захід в Білому домі.

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

Нагадаємо: Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії заявляє про готовність представити статтю для оголошення імпічменту президенту країни Дональду Трампу.

Теми: ТрампСША


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