Чиновники из администрации Трампа: Многие из нас чувствуют себя преданными

Агентство Reuters публикует анонимные заявления бывших и действующих чиновников администрации 45-го президента США Дональда Трампа, которые "расстроены" последними событиями в стране.

Источник: Reuters

Дословно: "В то время, как (в Конгрессе - ред) демократы планируют в понедельник провести голосование за импичмент Трампу, многие сотрудники Белого дома расстроены и смущены поворотом событий и хотят двигаться дальше. Они говорят, что столкнулись с критикой со стороны коллег и обеспокоены нанесенным ущербом своей репутации и перспективой трудоустройства".

Прямая речь: "Он потерял нас. Он потерял собственную администрацию. Как я уже сказал, многие из нас чувствуют себя преданными", - сказал один высокопоставленный чиновник Белого дома.

Детали: Издание отмечает, что некоторые из тех, кто в последние несколько дней намеревался уйти об отставке, решили остаться, чтобы обеспечить плавную передачу власти.

Reuters также сообщает, что Трамп на этой неделе планирует отправится в штат Техас, где осмотрит часть новой пограничной стены на границе США и Мексики. Позже на неделе у 45-го президента Америки запланировано мероприятие в Белом доме.

Напомним: Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявляет о готовности представить статью для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.