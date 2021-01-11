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Україна на 11-му місці в Європі за швидкістю поширення COVID-19

Понеділок, 11 січня 2021, 00:20
Україна на 11-му місці в Європі за швидкістю поширення COVID-19

Станом на 10 січня в країнах Європи діагностували 193 931 нових заражень коронавірусом. Найбільше - 54 940 - у Великобританії.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Італія, Франція, Німеччина і Польща. Україна зараз на 11-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24-му місці.

 
Статистика за 9 січня

Наразі всього в світі діагностовано 90 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 64 мільйона хворих вилікувалися, 1 942 095 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 23 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяЄвропа
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