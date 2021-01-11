Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна на 11-му місці в Європі за швидкістю поширення COVID-19

Понеділок, 11 січня 2021, 01:20

Станом на 10 січня в країнах Європи діагностували 193 931 нових заражень коронавірусом. Найбільше - 54 940 - у Великобританії.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Італія, Франція, Німеччина і Польща. Україна зараз на 11-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24-му місці.

 
Статистика за 9 січня

Наразі всього в світі діагностовано 90 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 64 мільйона хворих вилікувалися, 1 942 095 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 23 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука

Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню

Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"

оновленоУ ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів

"Наступними будете ви": Лукашенко застеріг Росію

Про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще при Януковичі – екс-спецпризначенець

Усі новини...
коронавірус
"Британський" коронавірус уже є і в Росії
У Японії виявили ще один варіант коронавірусу
Голова Тернопільської ОДА вдруге заразився коронавірусом
Останні новини
03:17
Twitter заблокував фразу, яка потрапила у тренди після штурму Капітолія
02:16
Сестра 41-го президента США померла від коронавірусу
01:20
Україна на 11-му місці в Європі за швидкістю поширення COVID-19
00:36
Чиновники з адміністрації Трампа: Багато хто з нас відчуває себе зрадженим
23:55
Лукашенко готовий піти з посади – коли "скопититься"
23:34
На локальні протести в Мінську вийшло близько тисячі людей – ЗМІ
23:10
"Британський" коронавірус уже є і в Росії
22:42
У Японії виявили ще один варіант коронавірусу
22:10
При обстеженні водогону "Горлівка-Торецьк" знайшли 4 пориви і гранату
21:22
Голова Тернопільської ОДА вдруге заразився коронавірусом
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!