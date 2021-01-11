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Украина на 11-м месте в Европе по скорости распространения COVID-19

Понедельник, 11 января 2021, 01:20

По состоянию на 10 января в странах Европы диагностировали 193 931 новых заражений коронавирусом, в частности, 54 940 в Великобритании.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Франция, Германия и Польша.  Украина сейчас на 11-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 24-м месте.

 
Статистика за 9 января

Сейчас в мире диагностировано 90 миллионов случаев заражения коронавирусом, 64 миллиона больных вылечились, 1 942 095 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 23 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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Темы: коронавирус


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