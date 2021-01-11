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Twitter заблокував фразу, яка потрапила у тренди після штурму Капітолія

Понеділок, 11 січня 2021, 02:17
Twitter заблокував фразу, яка потрапила у тренди після штурму Капітолія
Photograph: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Соцмережа Twitter заборонила користувачам публікувати на платформі фразу "повісьте (віцепрезидента США - ред) Майка Пенса" та усі її варіації.

Джерело: The Guardian з посиланням на представника Twitter

Дослівно Twitter: "Ми заблокували фразу і інші її варіанти із трендів. Ми хочемо, щоб тенденції сприяли здоровим дискусіям у Twitter. Це означає, що часом ми можемо перешкоджати певному контенту потрапляти в тренди".

Деталі: Фотограф агентства Reuters Джим Бург раніше повідомив в Twitter, що 6 січня чув, як принаймні три прихильники президента США Дональда Трампа в Капітолії вигукували, що хотіли б знайти віцепрезидента Пенса і стратити його, повісивши на дереві Капітолійського пагорба як зрадника.

10 січня NBC News повідомило, що Пенс і Трамп не розмовляли після штурму Капітолію.

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

Що передувало: CNN із посиланням на власні джерела, повідомляє, що віцепрезидент США Майк Пенс розглядає можливість застосування 25-ої поправки Конституції (вона передбачає автоматичну передачу влади віцепрезидентові) у разі, якщо поведінка Дональда Трампа стане "нестабільною".

Теми: США
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