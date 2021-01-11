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Twitter заблокировал фразу, которая попала в тренды после штурма Капитолия

Понедельник, 11 января 2021, 02:17
Twitter заблокировал фразу, которая попала в тренды после штурма Капитолия
Photograph: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Соцсеть Twitter запретила пользователям публиковать на платформе фразу "повесьте (вице-президента США - ред) Майка Пенса" и все ее вариации.

Источник: The Guardian со ссылкой на представителя Twitter

Дословно Twitter: "Мы заблокировали фразу и другие ее варианты из трендов. Мы хотим, чтобы тенденции способствовали здоровым дискуссиям в Twitter. Это означает, что порой мы можем препятствовать определенном контента попадать в тренды".

Детали: Фотограф агентства Reuters Джим Бург ранее сообщил в Twitter, что 6 января слышал, как минимум три сторонники президента США Дональда Трампа в Капитолии выкрикивали, что хотели бы найти вице-президента Пенса и казнить его, повесив на древе Капитолийского холма как предателя.

10 января NBC News сообщило, что Пенс и Трамп не разговаривали после штурма Капитолия 6 января.

Подробнее о последствиях штурма Капитолия - читайте в статье "Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США".

Что предшествовало: CNN со ссылкой на собственные источники, сообщает, что вице-президент США Майк Пенс рассматривает возможность применения 25-й поправки Конституции (она предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту) в случае, если поведение Дональда Трампа станет "нестабильным".

Темы: США
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