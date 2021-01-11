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У Трампа анонсували першу пресконференцію після штурму Конгресу

Понеділок, 11 січня 2021, 03:59
У Трампа анонсували першу пресконференцію після штурму Конгресу

У понеділок, 11 січня, 45-ий президент США Дональд Трамп планує виступити перед пресою, де, зокрема, прокоментує блокування своїх акаунтів у соцмережах.

Джерело: CBS News

Дослівно: "Громадськість в понеділок побачить президента вперше після заколоту, він виступить із зауваженнями щодо свого блокування великими технологічними компаніями".

Деталі: Спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі заявила, що 11 січня парламент розгляне проєкт постанови щодо відсторонення Дональда Трампа від влади. Мова йде про 25-ту поправки Конституції (вона передбачає автоматичну передачу влади віцепрезидентові).

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

Теми: коронавірус
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