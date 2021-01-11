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У Трампа анонсировали первую пресс-конференцию после штурма Конгресса

Понедельник, 11 января 2021, 03:59
У Трампа анонсировали первую пресс-конференцию после штурма Конгресса

В понедельник, 11 января,45-ий президент США Дональд Трамп планирует выступить перед прессой, где, в частности, прокомментирует блокировки своих аккаунтов в соцсетях.

Источник: CBS News

Дословно: "Общественность в понедельник увидит президента впервые после мятежа, он выступит с замечаниями относительно своего блокировки большими технологическими компаниями".

Детали: Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что 11 января парламент рассмотрит проект постановления об отстранении Дональда Трампа от власти. Речь идет о 25-ой поправки Конституции (она предусматривает автоматическую передачу власти вице-президентом).

Темы: коронавирус
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