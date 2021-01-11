Окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету

Окупаційні війська Російської Федерації на сході України минулої доби відкривали вогонь неподалік Авдіївки та поблизу населеного пункту Водяне.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші воїни надали противнику адекватну відповідь. Серед українських захисників бойових втрат немає."

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.