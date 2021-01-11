Оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета
Оккупационные войска Российской Федерации на востоке Украины за прошедшие сутки открывали огонь неподалеку Авдеевки и вблизи населенного пункта Водяное.
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины оказали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет."
Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.