Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета

Понедельник, 11 января 2021, 07:16

Оккупационные войска Российской Федерации на востоке Украины за прошедшие сутки открывали огонь неподалеку Авдеевки и вблизи населенного пункта Водяное.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины оказали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет."

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Темы: оккупацияООСРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Взрыв на газопроводе: "Лубныгаз" подозревает Мосийчука

Лукашенко: Зла на Зеленского не держу, он обучаемый

Тернополь таки будет соблюдать карантин: "правительство требует"

фото, видеоВ ряде регионов протестуют против повышения тарифов

"Следующие будете вы": Лукашенко предостерег РФ

О подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали еще при Януковиче – экс-спецназовец

Все новости...
оккупация
Кривонос рассказал про нереализованный план вытеснения РФ из Крыма
На днях ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ" – Минюст
Россияне заплатят другу Путина еще 200 миллионов за железную дорогу в Крым
Последние новости
07:45
ВидеоВ Крыму пересохло Аянское водохранилище
07:16
Оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета
06:05
Власти Турции решили отказаться от WhatsApp из-за его скандального решение
04:59
У Трампа анонсировали первую пресс-конференцию после штурма Конгресса
04:30
Число умерших от COVID-19 приближается к двум миллионам
03:17
Twitter заблокировал фразу, которая попала в тренды после штурма Капитолия
02:16
Сестра 41-го президента США умерла от коронавируса
01:20
Украина на 11-м месте в Европе по скорости распространения COVID-19
00:36
Чиновники из администрации Трампа: Многие из нас чувствуют себя преданными
23:55
Лукашенко готов уйти с поста – когда "скопытится"
Все новости...