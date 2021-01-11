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У Криму пересохло Аянське водосховище 

Понеділок, 11 січня 2021, 06:45
У Криму пересохло Аянське водосховище 
Скриншот з відео

В окупованому Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.

Джерело: офіцер у Генеральному штабі Збройних сил України Анатолій Штефан у Facebook

Пряма мова: "Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості во рту".

Що передувало: 7 грудня окупанти повідомляли, що запасів води в Аянському водосховищі, яке використовують для водопостачання кримської столиці, залишилося на 8 днів, тому в Сімферополь подаватимуть воду з підземних джерел.

"Українська правда" у Threads

Теми: окупаціяКрим
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