В Крыму пересохло Аянское водохранилище
Понедельник, 11 января 2021, 06:45
В оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.
Источник: офицер в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook
Прямая речь: "Оккупированный Крым, Аянское водохранилище снабжающего водой Симферополь пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту".
Что предшествовало: 7 декабря оккупанты сообщали, что запасов воды в Аянском водохранилище, которое используют для водоснабжения Симферополя, осталось на 8 дней.