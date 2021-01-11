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В Крыму пересохло Аянское водохранилище

Понедельник, 11 января 2021, 06:45
В Крыму пересохло Аянское водохранилище
Скриншот с видео

В оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.

Источник: офицер в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook

Прямая речь: "Оккупированный Крым, Аянское водохранилище снабжающего водой Симферополь пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту".

Что предшествовало: 7 декабря оккупанты сообщали, что запасов воды в Аянском водохранилище, которое используют для водоснабжения Симферополя, осталось на 8 дней.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оккупацияКрым
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