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Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії Кореї

Понеділок, 11 січня 2021, 07:01
Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії Кореї

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин став генеральним секретарем Трудової партії Кореї. 

Джерело: Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Деталі: Виступаючи на з'їзді Трудової партії, Кім Чен Ин заявив, що його країна може "почати заново" відносини з Південною Кореєю. Однак для цього Сеулу потрібно активно виконувати міжкорейські домовленості.

Попередній з'їзд ТПК відбувся в травні 2016 року. Тоді голова Держради КНДР Кім Чен Ин був обраний на пост голови партії.

Засновник Народно-демократичної республіки і дід чинного лідера КНДР Кім Ір Сен також займав пост генерального секретаря ТПК. Аналогічний пост аж до своєї смерті в 2011 році обіймав і Кім Ір Сен - батько Кім Чен Ина.

Примітно, що сестра Кім Чен Ина Кім Е Чжон, яка останнім роки ставала все більш впливовою, за рішенням з'їзду не була включена до складу Центрального комітету.

Що передувало: Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин визнав, що КНДР провалила план розвитку економіки на 2015-2020 роки по більшості напрямків. 

Кім Чен Ин заявив, що США є "найбільшим ворогом" його країни, і що він не очікує, що Вашингтон змінить свою політику щодо Пхеньяна - хто б не був президентом.

"Українська правда" в Threads

Теми: Північна Корея
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