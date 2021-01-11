Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії Кореї

Понеділок, 11 січня 2021, 08:01

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин став генеральним секретарем Трудової партії Кореї. 

Джерело: Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Деталі: Виступаючи на з'їзді Трудової партії, Кім Чен Ин заявив, що його країна може "почати заново" відносини з Південною Кореєю. Однак для цього Сеулу потрібно активно виконувати міжкорейські домовленості.

Попередній з'їзд ТПК відбувся в травні 2016 року. Тоді голова Держради КНДР Кім Чен Ин був обраний на пост голови партії.

Засновник Народно-демократичної республіки і дід чинного лідера КНДР Кім Ір Сен також займав пост генерального секретаря ТПК. Аналогічний пост аж до своєї смерті в 2011 році обіймав і Кім Ір Сен - батько Кім Чен Ина.

Що передувало: Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин визнав, що КНДР провалила план розвитку економіки на 2015-2020 роки по більшості напрямків. 

Кім Чен Ин заявив, що США є "найбільшим ворогом" його країни, і що він не очікує, що Вашингтон змінить свою політику щодо Пхеньяна - хто б не був президентом.

Теми: Північна Корея


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: менше 5 тисяч випадків і одужань у неділю 

відеоУ Криму пересохло Аянське водосховище 

Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука

Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню

Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"

оновленоУ ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів

Усі новини...
Північна Корея
Кім Чен Ин скликав з'їзд "Трудової партії" і визнав провал економіки 
Кім Чен Ин вперше не з'явився на ТБ з нагоди Нового року
Північна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету
Останні новини
09:55
Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків
09:36
Експерти ВООЗ приїдуть до Китаю вивчати походження СOVID 14 січня
09:29
Степанов щодо локдауну: Про шкарпетки треба було думати раніше
09:21
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
09:17
Пелосі назвала Трампа небезпечним президентом і "служницею Путіна"
09:07
Суперник Саакашвілі заявив, що йде з політики
08:28
Палата представників закличе Пенса відсторонити Трампа від влади
08:14
ВідеоШварценеггер назвав Трампа "найгіршим президентом в історії"
08:10
COVID в Україні: менше 5 тисяч випадків і одужань у неділю 
08:01
Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії Кореї
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!