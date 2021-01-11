Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії Кореї
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин став генеральним секретарем Трудової партії Кореї.
Джерело: Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Деталі: Виступаючи на з'їзді Трудової партії, Кім Чен Ин заявив, що його країна може "почати заново" відносини з Південною Кореєю. Однак для цього Сеулу потрібно активно виконувати міжкорейські домовленості.
Попередній з'їзд ТПК відбувся в травні 2016 року. Тоді голова Держради КНДР Кім Чен Ин був обраний на пост голови партії.
Засновник Народно-демократичної республіки і дід чинного лідера КНДР Кім Ір Сен також займав пост генерального секретаря ТПК. Аналогічний пост аж до своєї смерті в 2011 році обіймав і Кім Ір Сен - батько Кім Чен Ина.
Що передувало: Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин визнав, що КНДР провалила план розвитку економіки на 2015-2020 роки по більшості напрямків.
Кім Чен Ин заявив, що США є "найбільшим ворогом" його країни, і що він не очікує, що Вашингтон змінить свою політику щодо Пхеньяна - хто б не був президентом.