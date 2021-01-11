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Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи

Понедельник, 11 января 2021, 07:01
Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.

Источник: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Детали: Выступая на съезде Трудовой партии Ким Чен Ын заявил, что его страна может "начать заново" отношения с Южной Кореей. Однако для этого Сеул нужно активно выполнять межкорейские договоренности.

Предыдущий съезд ТПК состоялся в мае 2016 года. Тогда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии.

Основатель народно-демократической республики и дед действующего лидера КНДР Ким Ир Сен также занимал пост генерального секретаря ТПК. Аналогичный пост вплоть до своей смерти в 2011 году занимал и Ким Ир Сен - отец Ким Чен Ына.

Примечательно, что сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которая последнее годы становилась все более влиятельной, не была включена в состав Центрального комитета.

Что предшествовало: Северокорейский диктатор Ким Чен Ын признал, что КНДР провалила план развития экономики на 2015-2020 годы по большинству направлений.

Ким Чен Ын заявил, что США является "самым большим врагом" его страны, и что он не ожидает, что Вашингтон изменит свою политику в отношении Пхеньяна - кто бы ни был президентом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная Корея
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