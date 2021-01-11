Пелосі назвала Трампа небезпечним президентом і "служницею Путіна"

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що проти президента Дональда Трампа має бути порушена кримінальна справа за підбурювання до насильства, вона також дорікає йому за бездіяльність щодо хакерської атаки на американські установи з боку Росії.

Джерело: Пелосі в інтерв'ю CBS

Пряма мова: "На жаль, людина, яка керує виконавчою владою, є ненормальним, засмученим і небезпечним президентом Сполучених Штатів. І залишилося всього кілька днів до... ми зможемо від нього захиститися. Але він зробив щось настільки серйозне, що проти нього має бути порушено кримінальну справу...

Мені подобається 25-а поправка, тому що вона позбавляє від нього. Його немає в офісі. Але в Конгресі є сильна підтримка повторного імпічменту президента. Цей президент винен у підбурюванні до повстання. Він повинен заплатити за це ціну".

Деталі: На думку Пелосі, президент може пробачити себе тільки за федеральні злочини, але не може пробачити себе за правопорушення штату.

Вона також сказала, що ймовірність нового висунення Трампа в президенти в разі безкарності – одна з причин, по якій люди виступають за імпічмент.

За словами Пелосі, хоча Трамп і сказав своїм прихильникам іти додому після насильства в Капітолії, але самі вибори супроводжувалися "його брехнею, його спотвореннями, його ілюзією, що він переміг на цих виборах беззастережно".

Вона заявила, що є свідчення того, що вторгнення до Конгресу людей – "це була добре спланована, організована злочинна група з керівництвом".

Пелосі сказала, що просила інформацію про засоби захисту від "небезпечного президента, який ініціює військові дії або щось гірше за це".

Крім того, спікер палати представників США вважає, що Трамп слабко відреагував свого часу на російське "кібервторгнення".

Пряма мова: "Я не знаю, що у росіян є щодо президента Трампа – приватне, політичне чи фінансове. Я не знаю, що це ... Але немає іншого пояснення, чому цей президент Сполучених Штатів такий... служниця Путіна".