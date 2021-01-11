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Пелоси назвала Трампа опасным президентом и "служанкой Путина"

Понедельник, 11 января 2021, 08:17
Пелоси назвала Трампа опасным президентом и служанкой Путина

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что против президента Дональда Трампа должно быть возбуждено уголовное дело за подстрекательство к насилию, она также упрекает его в бездействии в отношении хакерской атаки на американские учреждения со стороны России.

Источник: Пелоси в интервью CBS

Прямая речь: "К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, является ненормальным, расстроенным и опасным президентом Соединенных Штатов. И осталось всего несколько дней до... мы сможем от него защититься. Но он сделал что-то настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело…

Мне нравится 25-я поправка, потому что она избавляет от него. Его нет в офисе. Но в Конгрессе есть сильная поддержка повторного импичмента президента. Этот президент виновен в подстрекательстве к восстанию. Он должен заплатить за это цену".

Детали: По мнению Пелоси президент может простить себя только за федеральные преступления, но не может простить себя за правонарушения штата.

Он также сказала, что вероятность нового выдвижения Трампа в президенты в случае безнаказанности – одна из причин, по которой люди выступают за импичмент.

По словам Пелоси, хотя Трамп и сказал своим сторонникам идти домой после насилия в Капитолии, но сами выборы сопровождались "его ложью, его искажениями, его иллюзией, что он победил на этих выборах безоговорочно".

Она заявила, что есть свидетельства того, что вторжение в Конгресс людей – "это была хорошо спланированная, организованная группа с руководством". 

Пелоси сказала, что запрашивала информацию о средствах защиты от "опасного президента, инициирующего военные действия или что-то похуже этого".

Кроме того, спикер палаты представителей США считает, что Трамп слабо отреагировал в свое время на российское "кибервторжение".

Прямая речь: "Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это… Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такой... служанка Путина".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампПутинРосcия
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