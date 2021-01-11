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"Слуга народу" обіцяє рятівний план через підвищення тарифів 

Понеділок, 11 січня 2021, 13:50
Слуга народу обіцяє рятівний план через підвищення тарифів 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє від влади план антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів.

Джерело: пост Арахамії у Facebook

Пряма мова: "Від імені фракції "Слуга Народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьований і оприлюднений в найближчі дні.

На завтра запланована нарада з прем’єром, в.о. міністра енергетики, представниками Офісу президента і всіма, кого стосується це питання.

Якщо потрібні будуть швидкі рішення – ми готові їх ухвалювати в будь-який час.

Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обґрунтоване підвищення і як у цій ситуації захистити людей".

Передісторія:

  • Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.
  • 10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Теми: тарифиСлуга народуКабінет міністрівОфіс президента
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