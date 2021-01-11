"Слуга народа" обещает спасительный план из-за повышения тарифов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов.

Источник: пост Арахамия в Facebook

Прямая речь: "От имени фракции "Слуги народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни.

На завтра запланировано совещание с премьером, и.о. министра энергетики, представителями Офиса президента и всеми, кого касается этот вопрос.

Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас надо разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей".

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