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НАЗК відкидає обвинувачення "Голосу" і радить швидше виправити помилки

Понеділок, 11 січня 2021, 15:39
НАЗК відкидає обвинувачення Голосу і радить швидше виправити помилки

Національне агентство із запобігання корупції відкидає закиди у політичному переслідуванні партії "Голос".

Джерело: повідомлення НАЗК

Пряма мова заступника голови НАЗК Івана Преснякова: "Закиди про начебто "політичний тиск" не мають жодних підстав. НАЗК чітко вказало, які порушення були виявлені у звітах партій.

НАЗК сподівається, що партія "Голос" у найкоротші строки надасть уточнюючий звіт, який може бути підставою для відновлення державного фінансування".

Деталі: У НАЗК заявили, що в 2020 році зупинили фінансування двох парламентських політичних партій: "Батьківщини" і "Голосу".

Наразі "Батьківщина" вже подала уточнюючий звіт, у якому усунула порушення, унаслідок чого НАЗК відновило державне фінансування цієї політичної сили.

НАЗК встановило, що партія "Голос" оформила ряд договорів із фізичними особами-підприємцями на суму близько 1,1 млн грн щодо послуг, виконання яких документально належним чином не підтверджено. Серед таких послуг — медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження тощо.

Крім того, у відомстві повідомили, що встановили інші порушення та недоліки, які не пов’язані із зупиненням фінансування партії.

Наразі до НАЗК надійшли такі звіти від парламентських партій: "ВО" Батьківщина" — І квартал; "Голос" — І та ІІ квартали; "Опозиційна платформа — За життя" — І квартал; "Європейська Солідарність" — І квартал; "Слуга Народу" — І та ІІ квартал.

Перевірки звітів партії "Слуга Народу" за І та ІІ квартал наразі тривають, оскільки їх було подано 31.12.2020.

Що цьому передувало: Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.

Українська правда

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Теми: ГолосНАЗК
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