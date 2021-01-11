НАПК отвергает обвинения "Голоса" и советует скорее исправить ошибки

Национальное агентство по предупреждению коррупции отвергает упреки в политическом преследовании партии "Голос".

Источник: сообщение НАПК

Прямая речь заместителя председателя НАПК Ивана Преснякова: "Упреки о якобы "политическом давлении" не имеют никаких оснований. НАПК четко указало, какие нарушения были обнаружены в отчетах партий.

НАПК надеется, что партия "Голос" в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для восстановления государственного финансирования".

Детали: В НАПК заявили, что в 2020 году остановили финансирование двух парламентских политических партий: "Батькивщины" и "Голоса".

Сейчас "Батькивщина" уже подала уточняющий отчет, в котором устранила нарушения, вследствие чего НАПК возобновило государственное финансирование этой политической силы.

НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что установили другие нарушения и недостатки, которые не связаны с остановкой финансирования партии.

Сейчас в НАПК поступили такие отчеты от парламентских партий: "Батькивщина" - квартал; "Голос" - I и II кварталы; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - квартал; "Европейская Солидарность" - квартал; "Слуги народа" - I и II квартал.

Проверки отчетов партии "слуг народа" за I и II квартал пока продолжаются, поскольку их было подано 31.12.2020.

Что этому предшествовало: Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило государственное финансирование для партии "Голос", она расценивает это как давление на себя.