В Держлікслужбі нічого не знають про "таємне вакцинування" чиновників
Понеділок, 11 січня 2021, 17:48
Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками не має інформації про нелегальне ввезення в Україну вакцин від COVID-19.
Джерело: Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками, яку цитує "Інтерфакс-Україна"
Дослівно: "У разі надходження такої інформації її невідкладно буде передано до правоохоронних органів".
Деталі: У Держлікслужбі також уточнили, що станом на 6 січня в Державному реєстрі лікарських засобів не було жодної інформації про реєстрацію вакцин від COVID-19.
Держлікслужба, зокрема, займається ліцензуванням лікарських засобів і їх імпортом.
Передісторія:
- 6 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників.
- Перед цим бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer.
- За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро.
Українська правда