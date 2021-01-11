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В Держлікслужбі нічого не знають про "таємне вакцинування" чиновників

Понеділок, 11 січня 2021, 17:48

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками не має інформації про нелегальне ввезення в Україну вакцин від COVID-19.

Джерело: Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "У разі надходження такої інформації її невідкладно буде передано до правоохоронних органів".

Деталі: У Держлікслужбі також уточнили, що станом на 6 січня в Державному реєстрі лікарських засобів не було жодної інформації про реєстрацію вакцин від COVID-19.

Держлікслужба, зокрема, займається ліцензуванням лікарських засобів і їх імпортом.

Передісторія:

  • 6 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників.
  • Перед цим бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer.
  • За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро.

Українська правда
Теми: коронавірускарантин


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