В Держлікслужбі нічого не знають про "таємне вакцинування" чиновників

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками не має інформації про нелегальне ввезення в Україну вакцин від COVID-19.

Джерело: Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "У разі надходження такої інформації її невідкладно буде передано до правоохоронних органів".

Деталі: У Держлікслужбі також уточнили, що станом на 6 січня в Державному реєстрі лікарських засобів не було жодної інформації про реєстрацію вакцин від COVID-19.

Держлікслужба, зокрема, займається ліцензуванням лікарських засобів і їх імпортом.

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