В Гослекслужбе ничего не знают о "тайной вакцинации" чиновников

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками не располагает информацией о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19.

Источник: Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В случае поступления такой информации ее безотлагательно будет передано в правоохранительные органы".

Детали: В Гослекслужбе также уточнили, что по состоянию на 6 января в Государственном реестре лекарственных средств не было никакой информации о регистрации вакцин от COVID-19.

Гослекслужба, в частности, занимается лицензированием лекарственных средств и их импортом.

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