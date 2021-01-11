В Гослекслужбе ничего не знают о "тайной вакцинации" чиновников
Понедельник, 11 января 2021, 17:48
Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками не располагает информацией о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19.
Источник: Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которую цитирует "Интерфакс-Украина"
Дословно: "В случае поступления такой информации ее безотлагательно будет передано в правоохранительные органы".
Детали: В Гослекслужбе также уточнили, что по состоянию на 6 января в Государственном реестре лекарственных средств не было никакой информации о регистрации вакцин от COVID-19.
Гослекслужба, в частности, занимается лицензированием лекарственных средств и их импортом.
Предыстория:
- 6 января премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить информацию о возможной подпольную вакцинацию от коронавируса депутатов и топ-чиновников.
- Перед этим бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.
- По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.