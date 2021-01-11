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Дзюдоїстка Білодід виграла бронзу на престижному турнірі

Понеділок, 11 січня 2021, 18:10
Дзюдоїстка Білодід виграла бронзу на престижному турнірі

Дарина Білодід виграла бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на турнірі Masters-2021 в Досі.

Джерело: Sport Arena

Деталі: Українка здобула дві перемоги на шляху до півфіналу, але за крок до вирішальної сутички програла японці Фуне Тонако.

У бронзовому фіналі Білодід іппоном перемогла Катарину Кошту з Португалії. Дарина розібралася з суперницею менш ніж за хвилину.

Довідка: Іппон - найвища оцінка, яку боєць може досягти в японських бойових мистецтвах, чиста перемога.

Нагадаємо: Українка Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою у 2019 та 2020 роках. 

Українська правда
Теми: спорт
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