Дзюдоистка Билодид выиграла бронзу на престижном турнире

Дарья Белодед выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на турнире Masters-2021 в Дохе.

Источник: Sport Arena

Детали: Украинка одержала две победы на пути к полуфиналу, но за шаг до решающей схватки проиграла японке Фуне Тонаки.

В бронзовом финале Билодид иппоном победила Катарину Кошту из Португалии. Дарья разобралась с соперницей менее чем за минуту.

Справка: Иппон - самая высокая оценка, которой боец может достичь в японских боевых искусствах, чистая победа.

Напомним: Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой в ​​2019 и 2020 годах.