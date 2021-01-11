Дзюдоистка Билодид выиграла бронзу на престижном турнире
Понедельник, 11 января 2021, 18:10
Дарья Белодед выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на турнире Masters-2021 в Дохе.
Источник: Sport Arena
Детали: Украинка одержала две победы на пути к полуфиналу, но за шаг до решающей схватки проиграла японке Фуне Тонаки.
В бронзовом финале Билодид иппоном победила Катарину Кошту из Португалии. Дарья разобралась с соперницей менее чем за минуту.
Справка: Иппон - самая высокая оценка, которой боец может достичь в японских боевых искусствах, чистая победа.
Напомним: Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой в 2019 и 2020 годах.