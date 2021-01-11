Експосли США, топ-військові та експерти спільно звернулися до України через справу про збитий Іл-76

Низка експослів США, авторитетних військових та експертів звернулися до України зі спільною заявою, у якій закликають на найвищому рівні переглянути рішення щодо покарання генерала Віктора Назарова у зв’язку зі збиттям бойовиками Іл-76 в аеропорту Луганська.

Про це йдеться у тексті заяви, оприлюдненої 11 січня, інформує "Європейська правда"

Серед 16 підписантів документа - генерал у відставці повітряних сил США Філіп Брідлав, генерали США у відставці Веслі Кларк та Бен Ходжіс, експосли США в Україні Джон Гербст, Вільям Тейлор, Роман Попадюк та Стефен Пайфер, Александр Вершбоу - колишній заступник генсека НАТО та експосол США у Росії.

Підписанти заяви зазначають, що практика залучення цивільних прокурорів та суддів, які не мають досвіду та еспертизи для оцінки умов прийняття рішень на полі бою, підриває безпеку України.

"Ані США, ні інші крани Заходу, які надають Україні військову підтримку, не дали б поводитися зі своїми командувачами так, як з генералом Назаровим. У час коли Росія продовжує війну на Донбасі, Україна має заохочувати бойовий дух та ініціативу військових. Судове переслідування генерала Назарова має зворотній ефект.

Україна не повинна карати військових командувачів за ухвалення складних рішень в умовах великої невизначеності та за складних обставин... Засудження Україною генерала Назарова та криміналізація рішень бойового командувача у цивільному суді - це те, з чого може тішитися лише Росія", - зазначають підписанти.

Вони пропонують, щоб Офіс президента, парламент, Верховний суд та Рада національної безпеки й оборони розглянули це питання на найвищому рівні та переглянули його з урахуванням західних практик, враховуючи прагнення України до членства в НАТО, а до завершення процесу - залишати генерала під вартою та призупинити будь-які інші заходи щодо нього.

Також рекомендують, щоб надалі суди над військовими посадовими особами, що стосуються рішень на полі бою та інших рішень у воєнний час здійснювалися військовим судом, військовим суддею та журі військових з досвідом операцій.

Нагадаємо, у березні 2017 року генерала Віктора Назарова засудили до 7 років позбавлення волі за його рішення спрямувати Іл-76 в аеропорт Луганська, знаючи, що його регулярно обстрілюють і що противник має у своєму розпорядженні переносні ЗРК.

14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 осіб.