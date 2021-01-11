Экс-послы США, топ-военные и эксперты совместно обратились к Украине из-за дела о сбитом Ил-76

Ряд экс-послов США, авторитетных военных и экспертов обратились к Украине с совместным заявлением, в котором призывают на самом высоком уровне пересмотреть решение о приговоре для генерала Виктора Назарова в связи со сбитием боевиками Ил-76 в аэропорту Луганска.

Об этом говорится в тексте заявления, обнародованном 11 января, пишет "Европейская правда".

Среди 16 подписантов документа - генерал в отставке воздушных сил США Бридлав, генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжис, экс-послы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк и Стивен Пайфер, Александр Вершбоу - бывший заместитель генсека НАТО и експосол США в России.

Подписанты заявления отмечают, что практика привлечения гражданских прокуроров и судей, которые не имеют опыта и еспертизы для оценки условий принятия решений на поле боя, подрывает безопасность Украины.

"Ни США, ни другие страны Запада, которые предоставляют Украине военную поддержку, не дали бы обращаться со своими командующими так, как с генералом Назаровым. В то время как Россия продолжает войну на Донбассе, Украина должна поощрять боевой дух и инициативу военных. Судебное преследование генерала Назарова имеет обратный эффект.

Украина не должна наказывать военных командиров за принятие сложных решений в условиях большой неопределенности и в сложных обстоятельствах ... Осуждение Украиной генерала Назарова и криминализация решений боевого командующего в гражданском суде - это то, с чего может радоваться только Россия", - отмечают авторы обращения.

Они предлагают, чтобы Офис президента, парламент, Верховный суд и Совет национальной безопасности и обороны рассмотрели этот вопрос на самом высоком уровне и посмотрели его с учетом западных практик, учитывая стремление Украины к членству в НАТО, а до завершению процесса - оставлять генерала под стражей и приостановить любые другие меры в отношении него.

Также рекомендуют, чтобы в дальнейшем суды над военными должностными лицами, касающиеся решений на поле боя и других решений в военное время, осуществлялись военным судом, военным судьей и жюри военных с опытом операций.

Напомним, в марте 2017 генерала Виктора Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы за его решение направить Ил-76 в аэропорт Луганска, зная, что его регулярно обстреливают и противник располагает переносными ЗРК.

14 июня 2014 в результате падения сбитого боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 человек.