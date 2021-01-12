Джуліані, який представляє Трампа, хочуть позбавити статусу адвоката

Адвоката наразі чинного президента США Дональда Трампа Руді Джуліані хочуть позбавити формального статусу адвоката.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Відповідну скаргу планує подати голова судового комітету сенату штату Нью-Йорк Бред Хойлман.

Зазначається, що причиною цього є штурм Капітолію, який вчинили прихильники Трампа. Зокрема, перед тим як натовп пішов на Конгрес, саме Джуліані виступив перед людьми, заявивши, що є безліч доказів про фальсифікації виборів та "крадіжку перемоги" у Трампа. Тоді ж він і запропонував натовпу вирішити це питання шляхом "бою".

Сенатор Хойлман розкритикував поведінку Джуліані та вважає свою скаргу виправданою поведінкою адвоката.

Водночас, видати ліцензію на зайняття юридичною практикою у Нью-Йорку можуть дисциплінарні комітети судів та комітети із розгляду скарг. Саме вони можуть рекомендувати покарання, зокрема й відсторонення від посади та позбавлення права на зайняття адвокатською практикою.

Окрім того, відома група юристів (NYSBA) Нью-Йорку почала розслідування щодо ролі Джуліані у протестах у Вашингтоні. Проте юридичної сили їх рішення не матиме.

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