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Джуліані, який представляє Трампа, хочуть позбавити статусу адвоката

Вівторок, 12 січня 2021, 00:19
Джуліані, який представляє Трампа, хочуть позбавити статусу адвоката

Адвоката наразі чинного президента США Дональда Трампа Руді Джуліані хочуть позбавити формального статусу адвоката. 

Джерело: Bloomberg

Деталі: Відповідну скаргу планує подати голова судового комітету сенату штату Нью-Йорк Бред Хойлман. 

Зазначається, що причиною цього є штурм Капітолію, який вчинили прихильники Трампа. Зокрема, перед тим як натовп пішов на Конгрес, саме Джуліані виступив перед людьми, заявивши, що є безліч доказів про фальсифікації виборів та "крадіжку перемоги" у Трампа. Тоді ж він і запропонував натовпу вирішити це питання шляхом "бою".

Сенатор Хойлман розкритикував поведінку Джуліані та вважає свою скаргу виправданою поведінкою адвоката. 

Водночас, видати ліцензію на зайняття юридичною практикою у Нью-Йорку можуть дисциплінарні комітети судів та комітети із розгляду скарг. Саме вони можуть рекомендувати покарання, зокрема й відсторонення від посади та позбавлення права на зайняття адвокатською практикою. 

Окрім того, відома група юристів (NYSBA) Нью-Йорку почала розслідування щодо ролі Джуліані у протестах у Вашингтоні. Проте юридичної сили їх рішення не матиме. 

Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: ТрампСША
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