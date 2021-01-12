Джулиани, представляющего Трампа, хотят лишить статуса адвоката

Адвоката пока действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани хотят лишить формального статуса адвоката.

Источник: Bloomberg

Детали: Соответствующую жалобу планирует подать председатель судебного комитета сената штата Нью-Йорк Брэд Хойлман.

Отмечается, что причиной этого является штурм Капитолия, который совершили сторонники Трампа. В частности, перед тем как толпа пошла на Конгресс, именно Джулиани выступил перед людьми, заявив, что есть множество доказательств фальсификации выборов и "кражи победы" у Трампа. Тогда же он и предложил толпе решить этот вопрос путем "боя".

Сенатор Хойлман раскритиковал поведение Джулиани и считает свою жалобу оправданной поведением адвоката.

В то же время, выдать лицензию на занятие юридической практикой в ​​Нью-Йорке могут дисциплинарные комитеты судов и комитеты по рассмотрению жалоб. Именно они могут рекомендовать наказания, в том числе и отстранение от должности и лишение права на занятие адвокатской практикой.

Кроме того, известна группа юристов (NYSBA) Нью-Йорка начала расследование касательно роли Джулиани в протестах в Вашингтоне. Однако юридической силы их решения не имеет.

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Напомним: