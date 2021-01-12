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Джулиани, представляющего Трампа, хотят лишить статуса адвоката

Вторник, 12 января 2021, 00:19
Джулиани, представляющего Трампа, хотят лишить статуса адвоката

Адвоката пока действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани хотят лишить формального статуса адвоката.

Источник: Bloomberg

Детали: Соответствующую жалобу планирует подать председатель судебного комитета сената штата Нью-Йорк Брэд Хойлман.

Отмечается, что причиной этого является штурм Капитолия, который совершили сторонники Трампа. В частности, перед тем как толпа пошла на Конгресс, именно Джулиани выступил перед людьми, заявив, что есть множество доказательств фальсификации выборов и "кражи победы" у Трампа. Тогда же он и предложил толпе решить этот вопрос путем "боя".

Сенатор Хойлман раскритиковал поведение Джулиани и считает свою жалобу оправданной поведением адвоката.

В то же время, выдать лицензию на занятие юридической практикой в ​​Нью-Йорке могут дисциплинарные комитеты судов и комитеты по рассмотрению жалоб. Именно они могут рекомендовать наказания, в том числе и отстранение от должности и лишение права на занятие адвокатской практикой.

Кроме того, известна группа юристов (NYSBA) Нью-Йорка начала расследование касательно роли Джулиани в протестах в Вашингтоне. Однако юридической силы их решения не имеет.

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Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
  • Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.

Украинская правда

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Темы: ТрампСША
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