Джулиани, представляющего Трампа, хотят лишить статуса адвоката
Адвоката пока действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани хотят лишить формального статуса адвоката.
Источник: Bloomberg
Детали: Соответствующую жалобу планирует подать председатель судебного комитета сената штата Нью-Йорк Брэд Хойлман.
Отмечается, что причиной этого является штурм Капитолия, который совершили сторонники Трампа. В частности, перед тем как толпа пошла на Конгресс, именно Джулиани выступил перед людьми, заявив, что есть множество доказательств фальсификации выборов и "кражи победы" у Трампа. Тогда же он и предложил толпе решить этот вопрос путем "боя".
Сенатор Хойлман раскритиковал поведение Джулиани и считает свою жалобу оправданной поведением адвоката.
В то же время, выдать лицензию на занятие юридической практикой в Нью-Йорке могут дисциплинарные комитеты судов и комитеты по рассмотрению жалоб. Именно они могут рекомендовать наказания, в том числе и отстранение от должности и лишение права на занятие адвокатской практикой.
Кроме того, известна группа юристов (NYSBA) Нью-Йорка начала расследование касательно роли Джулиани в протестах в Вашингтоне. Однако юридической силы их решения не имеет.
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Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
- Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.