Число випадків коронавірусу перевищило 91 млн

За минулу добу у світі підтвердили понад 578 тисяч випадків захворювання на коронавірус, загалом – 91,3 мільйона інфікувань.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США виявили більше 214 тисяч нових хворих. У Великій Британії зафіксували понад 46 тисяч випадків захворювання.

Бразилія, Іспанія та Росія підтвердили коронавірус у близько 28, 24 та 23 тисяч осіб відповідно.

Майже однакову кількість нових заражень діагностували у Південній Африці та Колумбії – 15 тисяч.

За цей же період від ускладнень захворювання померли 9212 осіб. Так, Німеччина зайняла другу позицію після США за кількістю летальних випадків за добу – 663 смерті.

За час пандемії жертвами коронавірусу стали 1 мільйон 952 тисячі осіб, вилікувались – понад 65 мільйонів. Наразі у світі нараховують більше 24 мільйонів активних випадків COVID-19.

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