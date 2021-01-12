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Число випадків коронавірусу перевищило 91 млн

Вівторок, 12 січня 2021, 05:28
Число випадків коронавірусу перевищило 91 млн

За минулу добу у світі підтвердили понад 578 тисяч випадків захворювання на коронавірус, загалом – 91,3 мільйона інфікувань.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Зокрема, у США виявили більше 214 тисяч нових хворих. У Великій Британії зафіксували понад 46 тисяч випадків захворювання. 

Бразилія, Іспанія та Росія підтвердили коронавірус у близько 28, 24 та 23 тисяч осіб відповідно. 

Майже однакову кількість нових заражень діагностували у Південній Африці та Колумбії – 15 тисяч. 

За цей же період від ускладнень захворювання померли 9212 осіб. Так, Німеччина зайняла другу позицію після США за кількістю летальних випадків за добу – 663 смерті.

 

За час пандемії жертвами коронавірусу стали 1 мільйон 952 тисячі осіб, вилікувались – понад 65 мільйонів. Наразі у світі нараховують більше 24 мільйонів активних випадків COVID-19.

Знати більше: Жорсткий карантин з 8 січня: Кабмін оновив список заборон

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • У неділю 10 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 288 особам, одужали 4 819 осіб, при цьому 1 372 хворих потрапили в лікарні, а 68 пацієнтів померли.

Українська правда
Теми: коронавірус
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