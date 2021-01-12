Число случаев коронавируса превысило 91 млн

За минувшие сутки в мире подтвердили более 578 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в общем – 91,3 миллиона заражений.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США обнаружили более 214 тысяч новых больных. В Великобритании зафиксировали более 46 тысяч случаев заболевания.

Бразилия, Испания и Россия подтвердили коронавирус в около 28, 24 и 23 тысяч человек соответственно.

Почти одинаковое количество новых заражений диагностировали в Южной Африке и Колумбии – 15 тысяч.

За этот же период от осложнений заболевания умерли 9212 человек. Так, Германия заняла второе место после США по количеству летальных случаев за сутки – 663 смерти.

За время пандемии жертвами коронавируса стали 1 миллион 952 тысячи человек, вылечились – более 65 миллионов. Сейчас в мире насчитывается более 24 миллионов активных случаев COVID-19.

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Напомним: