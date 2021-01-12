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Число случаев коронавируса превысило 91 млн

Вторник, 12 января 2021, 05:28
Число случаев коронавируса превысило 91 млн

За минувшие сутки в мире подтвердили более 578 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в общем – 91,3 миллиона заражений.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США обнаружили более 214 тысяч новых больных. В Великобритании зафиксировали более 46 тысяч случаев заболевания.

Бразилия, Испания и Россия подтвердили коронавирус в около 28, 24 и 23 тысяч человек соответственно.

Почти одинаковое количество новых заражений диагностировали в Южной Африке и Колумбии – 15 тысяч.

За этот же период от осложнений заболевания умерли 9212 человек. Так, Германия заняла второе место после США по количеству летальных случаев за сутки – 663 смерти.

 

За время пандемии жертвами коронавируса стали 1 миллион 952 тысячи человек, вылечились – более 65 миллионов. Сейчас в мире насчитывается более 24 миллионов активных случаев COVID-19.

Знать больше: Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • В воскресенье 10 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 288 людям, выздоровели 4 819 человек, при этом 1 372 больных попали в больницы, а 68 пациентов умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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