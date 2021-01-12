Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter заморозив понад 70 тисяч користувачів через теорію змови

Вівторок, 12 січня 2021, 09:00
Twitter заморозив понад 70 тисяч користувачів через теорію змови

Соцмережа Twitter після штурму Капітолію заблокувала понад 70 тисяч акаунтів за поширення теорії змови QAnon, згідно з якою президент США Дональд Трамп протистоїть спільноті сатаністів і сексуальних експлуататорів, у яку входять лідери демократів.

Джерело: Blog Twitter 

Деталі:  Із п'ятниці 8 січня понад 70 тисяч акаунтів були заблоковані – і як зазначається, у багатьох випадках одна людина керувала декількома акаунтами. 

Ці акаунти брали участь у поширенні шкідливого вмісту, пов’язаного з QAnon, і в першу чергу були присвячені розповсюдженню цієї теорії змови.

Після подій 6 січня, коли прихильники президента Дональда Трампа увірвалися в Капітолій і в заворушеннях загинули 5 людей, у Twitter вирішили вживати рішучі "примусові заходи до тих, чия поведінка потенційно може призвести до шкоди офлайн".

Політику щодо вмісту QAnon Twitter оновив напередодні виборів у США 2020 року: облікові записи, у яких розміщено твіт чи ретвіт із пов’язаним вмістом, матимуть обмежену видимість у пошуках, відповідях та на графіках, їх заборонено рекомендувати іншим.

Напередодні Twitter оголосив про безстрокове замороження акаунта Трампа через імовірне спонукання до насильства.

Довідка: За конспірологічною теорією QAnon, спільнота сатаністів плете інтриги проти Дональда Трампа та займається сексуальною експлуатацією дітей. Прихильники Трампа відносять до неї відомих демократів на зразок Гілларі Клінтон, Барака Обами та Джорджа Сороса, а також голлівудських зірок і релігійних діячів, зокрема папу римського Франциска й Далай-ламу.

Знати більше: Педофіли проти Трампа: як QAnon, безглузда теорія змови, підживила штурм Конгресу США

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережіСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
соцмережі
Міноборони просить про "тишу" в Телеграмі: "Після новин з фронту ворог одразу накриває наших"
"Просто правильно читайте слово ЗАЕС": як українці реагують на загрозу теракту
Twitter закриє доступ до TweetDeck неверифікованим користувачам
Останні новини
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
Усі новини...
Реклама: