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Twitter заморозив понад 70 тисяч користувачів через теорію змови

Вівторок, 12 січня 2021, 10:00

Соцмережа Twitter після штурму Капітолію заблокувала понад 70 тисяч акаунтів за поширення теорії змови QAnon, згідно з якою президент США Дональд Трамп протистоїть спільноті сатаністів і сексуальних експлуататорів, у яку входять лідери демократів.

Джерело: Blog Twitter 

Деталі:  Із п'ятниці 8 січня понад 70 тисяч акаунтів були заблоковані – і як зазначається, у багатьох випадках одна людина керувала декількома акаунтами. 

Ці акаунти брали участь у поширенні шкідливого вмісту, пов’язаного з QAnon, і в першу чергу були присвячені розповсюдженню цієї теорії змови.

Після подій 6 січня, коли прихильники президента Дональда Трампа увірвалися в Капітолій і в заворушеннях загинули 5 людей, у Twitter вирішили вживати рішучі "примусові заходи до тих, чия поведінка потенційно може призвести до шкоди офлайн".

Політику щодо вмісту QAnon Twitter оновив напередодні виборів у США 2020 року: облікові записи, у яких розміщено твіт чи ретвіт із пов’язаним вмістом, матимуть обмежену видимість у пошуках, відповідях та на графіках, їх заборонено рекомендувати іншим.

Напередодні Twitter оголосив про безстрокове замороження акаунта Трампа через імовірне спонукання до насильства.

Довідка: За конспірологічною теорією QAnon, спільнота сатаністів плете інтриги проти Дональда Трампа та займається сексуальною експлуатацією дітей. Прихильники Трампа відносять до неї відомих демократів на зразок Гілларі Клінтон, Барака Обами та Джорджа Сороса, а також голлівудських зірок і релігійних діячів, зокрема папу римського Франциска й Далай-ламу.

Знати більше: Педофіли проти Трампа: як QAnon, безглузда теорія змови, підживила штурм Конгресу США

Теми: соцмережіСША


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