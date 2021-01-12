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Twitter заморозил более 70 тысяч пользователей из-за теории заговора

Вторник, 12 января 2021, 09:00
Twitter заморозил более 70 тысяч пользователей из-за теории заговора

Соцсеть Twitter после штурма Капитолия заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит сообществу сатанистов и сексуальных эксплуататоров, в которое входят лидеры демократов.

Источник: Blog Twitter

Детали: С пятницы 8 января более 70 тысяч аккаунтов были заблокированы – и как отмечается, во многих случаях один человек руководила несколькими аккаунтами.

Эти аккаунты участвовали в распространении вредоносного содержимого, связанного с QAnon, и в первую очередь были посвящены распространению этой теории заговора.

После событий 6 января, когда сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и в беспорядках погибли 5 человек, в Twitter решили принимать решительные "меры принуждения к тем, чье поведение потенциально может причинить ущерб офлайн".

Политику в отношении содержания QAnon Twitter обновил накануне выборов в США 2020 года: учетные записи, в которых размещены твит или ретвит со связанным содержанием, будут иметь ограниченную видимость в поисках, ответах и ​​на графиках, их запрещено рекомендовать другим.

Накануне Twitter объявил о бессрочном замораживании аккаунта Трампа за возможное побуждение к насилию.

Справка: Согласно конспирологической теории QAnon, сообщество сатанистов плетет интриги против Дональда Трампа и занимается сексуальной эксплуатацией детей. Сторонники Трампа относят к нему известных демократов вроде Хиллари Клинтон, Барака Обамы и Джорджа Сороса, а также голливудских звезд и религиозных деятелей, в частности папу римского Франциска и Далай-ламу.

Знать больше: Педофилы против Трампа: как QAnon, нелепая теория заговора, подпитала штурм Конгресса США

Темы: соцсетиСША
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