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Понад сотню кримських татар протримали на Керченському мосту близько 9 години

Вівторок, 12 січня 2021, 09:06

Окупанти понад 8 годин утримували на Керченському мосту близько 120 кримських татар, щоб не випустити їх з Криму на суд в російському Ростові-на-Дону.

Джерело: "Кримська солідарність" в Facebook

Дослівно: "Цієї ночі на посту ДПС ГИБДД близько 9 години незаконно утримувалися близько 120 осіб – без гарячого пиття, їжі, при мінусовій температурі".

Деталі: Серед утримуваних були кримські татари з Бахчисарая, Старого Крима, Судака і Білогірська, Джанкоя, Сімферополя. Всі вони їхали в Ростов-на-Дону, де в Південному окружному військовому суді слухається справа щодо трьох їхніх співвітчизників, обвинувачених у тероризмі. Таким чином люди хотіли підтримати затриманих. 

 
Фото "Кримської солідарності"

На Керченському мосту окупанти забирали у кримських татар документи для перевірки, фотографували паспорти. 

 
Фото "Кримської солідарності"

Відзначається, що це було зроблено, щоб не випустити їх з Криму. 

 
Фото "Кримської солідарності"

Крім того, вранці 12 січня в Сімферополі, біля так званого Кримського гарнізонного військового суду, де мало бути засідання по відеоконференцзв'язку з ростовським судом, зібралося близько сотні кримських татар. Так люди висловлювали підтримку своїм співвітчизникам.

Однак пізніше стало відомо, що відеоконференція з ростовським судом скасована з невідомих причин.

Що було раніше: 11 січня повідомлялося, що на Керченському мосту російські окупанти затримали не менше восьми автомобілів із кримськими татарами, які прямували в Ростов-на-Дону на засідання суду у "справі Хізб ут-Тахрір".

Передісторія: 

  • 11 січня у Ростові-на-Дону відбулось фінальне засідання у білогірській "справі Хізб ут-Тахрір". На ньому останнє слово мали підсудні Енвер і Різа Омерови та Айдер Джапаров. 
  • Оголошення вироків заплановане на 10 ранку 12 січня. 
  • Прокурори запросили 19 років колонії суворого режиму для Енвера Омерова, 12 років – для Різи Омерова та 18 років – для Айдера Джапарова.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татариокупація
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