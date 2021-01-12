Больше сотни крымских татар продержали на Керченском мосту около 9 часов
Оккупанты больше 8 часов удерживали на Керченском мосту порядка 120 крымских татар, чтобы не выпустить их из Крыма на суд в российском Ростове-на-Дону.
Источник: "Крымская солидарность" в Facebook
Дословно: "Этой ночью на посту ДПС ГИБДД около 9 часов незаконно удерживались порядка 120 человек – без горячего питья, еды, при минусовой температуре".
Детали: Среди удерживаемых были крымские татары из Бахчисарая, Старого Крыма, Судака и Белогорска, Джанкоя, Симферополя. Все они ехали в Ростов-на-Дону, где в Южном окружном военном суде слушается дело по трем их соотечественникам, обвиняемым в терроризме. Таким образом люди хотели поддержать задержанных.
На Керченском мосту оккупанты забирали у крымских татар документы для проверки, фотографировали паспорта.
Отмечается, что это было сделано, чтобы не выпустить их з Крыма.
Кроме того, утром 12 января в Симферополе, возле так называемого Крымского гарнизонного военного суда, где должно было быть заседание по видеоконференцсвязи с ростовским судом, собралось около сотни крымских татар. Так люди выражали поддержку своим соотечественникам.
Однако позже стало известно, что видеоконференция с ростовским судом отменена по неизвестной причине.
Что было раньше: 11 января сообщалось, что на Керченском мосту российские оккупанты задержали не менее восьми автомобилей с крымскими татарами, которые направлялись в Ростов-на-Дону на заседание суда по "делу Хизб ут-Тахрир".
Предыстория:
- 11 января в Ростове-на-Дону состоялось финальное заседание в Белогорском "деле Хизб ут-Тахрир". На нем последнее слово имели подсудимые Энвер и Риза Омеровы и Айдер Джаппаров.
- Объявление приговоров запланировано на 10 утра 12 января.
- Прокуроры требуют 19 лет колонии строгого режима для Энвера Омерова, 12 лет – для Ризы Омерова и 18 лет– для Айдера Джапарова.