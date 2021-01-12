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Больше сотни крымских татар на Керченском мосту продержали около 9 часов

Вторник, 12 января 2021, 10:06

Оккупанты больше 8 часов удерживали на Керченском мосту порядка 120 крымских татар, чтобы не выпустить их из Крыма на суд в российском Ростове-на-Дону.

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook  

Дословно: "Этой ночью на посту ДПС ГИБДД около 9 часов незаконно удерживались порядка 120 человек – без горячего питья, еды, при минусовой температуре".

Детали: Среди удерживаемых были крымские татары из Бахчисарая, Старого Крыма, Судака и Белогорска, Джанкоя, Симферополя. Все они ехали в Ростов-на-Дону, где в Южном окружном военном суде слушается дело по трем их соотечественникам, обвиняемым в терроризме. Таким образом люди хотели поддержать задержанных.   

 
Фото "Крымской солидарности"

На Керченском мосту оккупанты забирали у крымских татар документы для проверки, фотографировали паспорта. 

 
Фото "Крымской солидарности"

Отмечается, что это было сделано, чтобы не выпустить их з Крыма.

Кроме того, утром 12 января в Симферополе, возле так называемого Крымского гарнизонного военного суда, где должно было быть заседание по видеоконференцсвязи с ростовским судом, собралось около сотни крымских татар. Так люди выражали поддержку своим соотечественникам. 

 
Фото "Крымской солидарности"

Однако позже стало известно, что видеоконференция с ростовским судом отменена по неизвестной причине.

Что было раньше: 11 января сообщалось, что на Керченском мосту российские оккупанты задержали не менее восьми автомобилей с крымскими татарами, которые направлялись в Ростов-на-Дону на заседание суда по "делу Хизб ут-Тахрир".

Предыстория:

  • 11 января в Ростове-на-Дону состоялось финальное заседание в Белогорском "деле Хизб ут-Тахрир". На нем последнее слово имели подсудимые Энвер и Риза Омеровы и Айдер Джаппаров.
  • Объявление приговоров запланировано на 10 утра 12 января.
  • Прокуроры требуют 19 лет колонии строгого режима для Энвера Омерова, 12 лет – для Ризы Омерова и 18 лет– для Айдера Джапарова.

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татарыоккупация


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