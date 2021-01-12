Оккупанты больше 8 часов удерживали на Керченском мосту порядка 120 крымских татар, чтобы не выпустить их из Крыма на суд в российском Ростове-на-Дону.

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Дословно: "Этой ночью на посту ДПС ГИБДД около 9 часов незаконно удерживались порядка 120 человек – без горячего питья, еды, при минусовой температуре".

Детали: Среди удерживаемых были крымские татары из Бахчисарая, Старого Крыма, Судака и Белогорска, Джанкоя, Симферополя. Все они ехали в Ростов-на-Дону, где в Южном окружном военном суде слушается дело по трем их соотечественникам, обвиняемым в терроризме. Таким образом люди хотели поддержать задержанных.

Фото "Крымской солидарности"

На Керченском мосту оккупанты забирали у крымских татар документы для проверки, фотографировали паспорта.

Фото "Крымской солидарности"

Отмечается, что это было сделано, чтобы не выпустить их з Крыма.

Кроме того, утром 12 января в Симферополе, возле так называемого Крымского гарнизонного военного суда, где должно было быть заседание по видеоконференцсвязи с ростовским судом, собралось около сотни крымских татар. Так люди выражали поддержку своим соотечественникам.

Фото "Крымской солидарности"

Однако позже стало известно, что видеоконференция с ростовским судом отменена по неизвестной причине.

Что было раньше: 11 января сообщалось, что на Керченском мосту российские оккупанты задержали не менее восьми автомобилей с крымскими татарами, которые направлялись в Ростов-на-Дону на заседание суда по "делу Хизб ут-Тахрир".

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