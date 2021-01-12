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В "Слузі народу" пояснили зміну глави делегації в ПАРЄ: "Акцент не тільки на ворогові"

Вівторок, 12 січня 2021, 09:36
В Слузі народу пояснили зміну глави делегації в ПАРЄ: Акцент не тільки на ворогові
Мезенцева змінила Ясько

В "Слузі народу" пояснюють зміну глави делегації України в ПАРЄ "зміною стратегічного підходу".

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Перед Європою постали нові виклики, світ опинився в новій реальності.

Тому наша делегація теж змінює і свої підходи і свою стратегію, щоб йти в ногу з часом і відповідати тим викликам, які постануть перед нашою країною та світом у 2021.

Для цього нам потрібно буде не лише акцентувати на тому, хто ворог, але і дбати про те, що хоче друг".

Деталі: Так Кравчук пояснює звільнення Єлизавети Ясько з посади глави делегації України в ПАРЄ. За словами заступниці голови фракції, це "певна зміна парадигми делегації". Рішення, мовляв, ухвалили колективно - доручити реалізувати цю нову стратегію Марії Мєзєнцевій.

Ясько, за словами Кравчук, "лишається дуже важливим членом делегації і продовжує на рівні з усіма іншими працювати на благо країни".

Що передувало: Делегація України в ПАРЄ на своєму онлайн-засіданні 11 січня замінила главу делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева. За неї проголосувало 10 членів делегації від Слуги народу, обидва представники ОПЗЖ і представник депутатської групи "За майбутнє".

Українська правда

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Теми: ПАРЄСлуга народу
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