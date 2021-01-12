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В "Слуге народа" объяснили смену главы делегации в ПАСЕ: "Акцент не только на врагах"

Вторник, 12 января 2021, 10:36
Мезенцева сменила Ясько

В "Слуге народа" объясняют смену главы делегации Украины в ПАСЕ "изменением стратегического подхода".

Источник: зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Перед Европой возникли новые вызовы, мир оказался в новой реальности. Поэтому наша делегация тоже меняет и свои подходы и свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать тем вызовам, которые встанут перед нашей страной и миром в 2021 году.

Для этого нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, что хочет друг".

Детали: Так Кравчук объясняет увольнение Елизаветы Ясько с должности главы делегации Украины в ПАСЕ. По словам заместителя председателя фракции, это "определенная смена парадигмы делегации". Решение, мол, приняли коллективно - поручить реализовать эту новую стратегию Марии Мезенцевой.

Ясько, по словам Кравчук, "остается очень важным членом делегации и продолжает наравне со всеми другими работать на благо страны".

Что предшествовало: Делегация Украины в ПАСЕ на своем онлайн-заседании 11 января заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. За нее проголосовали 10 членов делегации от Слуги народа, оба представителя ОПЗЖ и представитель депутатской группы "За майбутнє".

Темы: ПАСЕСлуга народа


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