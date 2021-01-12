В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами

Енвер та Різа Омерови. Фото з Twitter Еміне Джапарової

Російський суд у Ростові-на-Дону засудив трьох кримських татар до 13-18 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в тероризмі на релігійній основі.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Twitter, сайт МЗС

Пряма мова Джапарової: "Щойно т.зв. російський суд засудив громадян України – Айдера Джаппарова, Енвера Омерова та Різу Омерова на драконівські терміни за сфабрикованими обвинуваченнями. Ці вироки є черговим доказом придушення російськими окупантами інакомислення в Криму".

Деталі: Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джаппарова – до 17 років та Різу Омерова – до 13 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму.

Айдер Джаппаров Фото з Twitter Еміне Джапарової

Повідомляється, що досудове слідство та судовий процес відбувались із численними процедурними порушеннями, а докази захисту про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь цілковито ігнорувались.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням суду Росії.

Фото з Twitter Еміне Джапарової

МЗС вимагає від РФ скасувати рішення суду і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

Фото з Twitter Еміне Джапарової

Міністерство також закликало міжнародну спільноту засудити застосування РФ політичних переслідувань проти громадян України та посилити політико-дипломатичний тиск з метою звільнення незаконно затриманих нею українців та кримських татар.

Що було раніше: Окупанти понад 8 годин утримували на Керченському мосту близько 120 кримських татар, щоб не випустити їх з Криму на суд в російському Ростові-на-Дону.

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