Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами

Вівторок, 12 січня 2021, 10:55
Енвер та Різа Омерови. Фото з Twitter Еміне Джапарової

Російський суд у Ростові-на-Дону засудив трьох кримських татар до 13-18 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в тероризмі на релігійній основі.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Twitter, сайт МЗС

Пряма мова Джапарової: "Щойно т.зв. російський суд засудив громадян України – Айдера Джаппарова, Енвера Омерова та Різу Омерова на драконівські терміни за сфабрикованими обвинуваченнями. Ці вироки є черговим доказом придушення російськими окупантами інакомислення в Криму".

Деталі: Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джаппарова – до 17 років та Різу Омерова – до 13 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму. 

 
Айдер Джаппаров
Фото з Twitter Еміне Джапарової

Повідомляється, що досудове слідство та судовий процес відбувались із численними процедурними порушеннями, а докази захисту про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь цілковито ігнорувались.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням суду Росії. 

 
Фото з Twitter Еміне Джапарової

МЗС вимагає від РФ скасувати рішення суду і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України. 

 
Фото з Twitter Еміне Джапарової

Міністерство також закликало міжнародну спільноту засудити застосування РФ політичних переслідувань проти громадян України та посилити політико-дипломатичний тиск з метою звільнення незаконно затриманих нею українців та кримських татар.

Що було раніше: Окупанти понад 8 годин утримували на Керченському мосту близько 120 кримських татар, щоб не випустити їх з Криму на суд в російському Ростові-на-Дону.

Передісторія:  

  • Айдера Джаппарова, Енвера та Різу Омерових затримали в анексованому Криму 10 червня 2019 року. У порушення норм міжнародного права чоловіків перемістили на територію Росії до м. Ростов-на-Дону.
  • Проти них сфабрикували звинувачення в "організації та участі в діяльності терористичної організації та насильницькому захопленні й утриманні влади".  

Українська правда
Теми: Росіясудкримські татариокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами

Кількість летальних випадків від COVID в Україні перевищила 20 тисяч

ООС: окупанти вбили військового, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні 

ФБР попередило про підготовку масових збройних протестів у США до інавгурації Байдена – ЗМІ

Новини 11 січня: імпічмент Трампа, санкції США проти Дубінського та Онищенка

Усі новини...
Росія
"Пов’язані з Росією": США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача
Двоє росіян, які намагались вбити чеченського блогера у Швеції, отримали тюремні строки
Пелосі назвала Трампа небезпечним президентом і "служницею Путіна"
Останні новини
12:03
Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ
11:50
Український "Лекхім" купить у Sinovac 5 млн доз вакцини проти COVID-19
11:46
відео"Ласкаво просимо у Brexit": нідерландські митники відбирають бутерброди у водіїв з Британії
11:39
СБУ повідомила про підозру "прикордоннику" бойовиків "МГБ ДНР"
11:35
У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID
11:23
Коронавірус з'явився в Італії ще раніше, ніж вважалося – дослідження
11:15
На кордоні Угорщини та України будують найбільший у Європі залізничний термінал
11:12
Туреччина цього тижня розпочне вакцинацію китайською вакциною SinoVac
11:00
Вийти з самоізоляції після повернення з окупованих територій дозволить ще один тест 
10:55
фото В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!