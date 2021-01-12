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В России трем крымским татарам дали 13-18 лет колонии по сфабрикованным делам

Вторник, 12 января 2021, 09:55
В России трем крымским татарам дали 13-18 лет колонии по сфабрикованным делам
Энвер и Риза Омеровы. ФОТО С TWITTER ЭМИНЕ ДЖАПАРОВОЙ

Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил трех крымских татар к 13-18 лет колонии строгого режима по обвинению в терроризме на религиозной основе.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter, сайт МИД

Прямая речь Джапаровой: "Только что т.н. российский суд приговорил граждан Украины – Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризу Омерова к драконовским срокам по сфабрикованным обвинениям. Эти приговоры являются очередным доказательством подавления российскими оккупантами инакомыслия в Крыму".

Детали: Энвера Омерова приговорили к 18 годам, Айдера Джаппарова – к 17 годам и Ризу Омерова – к 13 годам лишения свободы в колониях строгого режима. 

 
Айдер Джаппаров
Фото с Twitter Эмине Джапаровой 

Сообщается, что досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями, а доказательства защиты о непричастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям полностью игнорировались.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с позорным решением суда России. 

 
Фото с Twitter Эмине Джапаровой

МИД требует от РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Ризу Омеровых, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Министерство также призвало международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины и усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ею украинцев и крымских татар. 

 
Фото с Twitter Эмине Джапаровой

Что было раньше: Оккупанты больше 8 часов удерживали на Керченском мосту порядка 120 крымских татар, чтобы не выпустить их из Крыма на суд в российском Ростове-на-Дону.

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Предыстория:

  • Айдера Джаппарова, Энвера и Ризу Омеровых задержали в аннексированом Крыму 10 июня 2019 года. В нарушение норм международного права мужчин переместили на территорию России в г. Ростов-на-Дону.
  • Против них сфабриковали обвинения в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удерживании власти".

Украинская правда
Темы: Росcиясудкрымские татарыоккупация
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