В Киеве резкий скачок новых больных и смертей от COVID
В течение суток 11 января в столице лабораторно подтвердили 898 новых случаев заболевания коронавирусом – это самое большое количество больных с даты введения усиленного карантина; 26 человек умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки – 898 больных коронавирусом. 26 человек умерли".
Детали: Среди новых больных 497 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 364 мужчины в возрасте от 18 до 81 года, 17 девочек от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели, в частности, 22 медика.
62 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания 11 января обнаружили в Днепровском (197), в Дарницком (161) и в Святошинском (112) районах.
По состоянию на 12 января в столице уже 118 486 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 2115 человек. Преодолели болезнь 43 980 жителей столицы, из них 534 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 11 января в Украине COVID-19 диагностировали 5 116 граждан, выздоровели после коронавируса 15 951 человек, в больницы попали 1 092 больных, умерли 184 пациента.