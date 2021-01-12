СБУ повідомила про підозру "прикордоннику" бойовиків "МГБ ДНР"

За матеріалами української контррозвідки правоохоронці заочно повідомили про підозру начальнику так званої "Служби прикордонної охорони МДБ ДНР".

Джерело: СБУ

Деталі: Слідство встановило, що фігурант з 2015 року перебуває у складі цього терористичного формування. Як "начальник служби", він забезпечує протиправний "прикордонний контроль" захоплених бойовиками "ДНР" ділянок державного кордону України.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру в причетності до посягань на територіальну цілісність і недоторканність України та терористичній діяльності.

Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.