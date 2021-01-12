СБУ сообщила о подозрении "пограничнику" боевиков "МГБ ДНР"

По материалам украинской контрразведки правоохранители сообщили о подозрении начальнику так называемой "Службы пограничной охраны МГБ ДНР".

Источник: СБУ

Детали: Следствие установило, что фигурант с 2015 года находится в составе этого террористического формирования. Как "начальник службы", он обеспечивает противоправный "пограничный контроль" захваченных боевиками "ДНР" участков государственной границы Украины.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении в причастности к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористической деятельности.

Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.