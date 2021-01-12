СБУ сообщила о подозрении "пограничнику" боевиков "МГБ ДНР"
Вторник, 12 января 2021, 11:39
По материалам украинской контрразведки правоохранители сообщили о подозрении начальнику так называемой "Службы пограничной охраны МГБ ДНР".
Источник: СБУ
Детали: Следствие установило, что фигурант с 2015 года находится в составе этого террористического формирования. Как "начальник службы", он обеспечивает противоправный "пограничный контроль" захваченных боевиками "ДНР" участков государственной границы Украины.
Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении в причастности к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористической деятельности.
Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Украинская правда