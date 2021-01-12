"Слуга" про санкції США щодо Дубінського: Його кроки не збігалися з позицією фракції

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції.

Джерело: Кравчук в коментарі LIGA.net у відповідь на внесення Дубинського до списку санкцій США, Кравчук в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Кроки і висловлювання Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції "Слуга народу". Тому буде коректним, якщо такі особисті події коментуватиме сам Олександр Дубінський".

Деталі: За словами Кравчук, на фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій. Вона додала, що нардепам потрібен час, щоб вивчити це питання і обговорити його разом.

Водночас Кравчук зазначила, що офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів у будь-якій країні неприпустиме.

Що було раніше: США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

Зокрема, нині під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.

Окрім людей, санкції ввели проти 4 сайтів "Ера-Медіа", Only News, NabuLeaks та "Скептик".