"Слуга" о санкциях США против Дубинского: Его шаги не совпадали с позицией фракции

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции.

Источник: Кравчук в комментарии LIGA.net в ответ на внесение Дубинского в санкционный список США, Кравчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "Слуга народа". Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский".

Детали: По словам Кравчук, на фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в санкционный список. Она добавила, что нардепам нужно время, чтобы выучить этот вопрос и обсудить его вместе.

При этом Кравчук отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

Что было раньше: США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

А также 4 сайта – "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик".