США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

Джерело: сайт Мінфіну США

Дослівно: "Міністерство фінансів США з контролю за іноземними активами вжило додаткових заходів проти семи фізичних осіб та чотирьох суб'єктів, які є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу, яка має стосунок до Андрія Деркача.

Російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на американських громадян, є загрозою для нашої демократії.

Деталі: Санкції ввели проти 7 осіб – нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, експомічника Деркача Дмитра Ковальчука, колишнього прокурора ГПУ Костянтина Кулика, екснардепа-утікача Олександра Онищенка, а також оточення Деркача - Антона Симоненка, Андрія Теліженка, Петра Журавля. Окрім людей, санкції ввели проти 4 сайтів "Ера-Медіа", Only News, NabuLeaks та "Скептик".

Відзначається, що Деркач й Дубинський лобіювали проти НАБУ, намагаючись змінити керівництво Бюро, дискредитувати відомство як організацію та заперечувати свої власні корупційні практики.

У Мінфіні США повідомляють, що Онищенко передав Деркачу записи розмов п'ятого президента Петра Порошенка й ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Уточнюється, що колишні українські держслужбовці Кулик, Онищенко, Теліженко та нинішній нардеп Дубинський публічно виступали разом з Деркачем або приєднувалися до нього для скоординованого поширення і просування брехні про Байдена.

Журавель, Ковальчук і Симоненко, повідомляється в заяві, грошима або іншим способом допомагали Деркачу.

У США назвали "Ера-Медіа" та NabuLeaks підставними ЗМІ в Україні, які розповсюджують брехню, а також належать Деркачу або контролюються ним. Уточнюється, що NabuLeaks створена нещодавно для дискредитації Національного антикорупційного бюро. А сйти Only News і "Скептик" належать Журавлю є підставними ЗМІ, зазначається на сайті.

Усе майно та інтереси у власності цих об’єктів, які перебувають під юрисдикцією США, заблоковані, а громадянам США заборонено співпрацювати з ними. Крім того, також заблоковані будь-які організації, що на 50 відсотків чи більше належать цим особам.

Передісторія:

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.

На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян зі санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи.

Андрій Деркач назвав санкції помстою та анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у США.

Посольство Сполучених Штатів Америки уточнювало, що санкції, запроваджені проти українського нардепа Андрія Деркача, можуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах.

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